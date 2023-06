Infiorata storica a Roma, al via la decima edizione: la Capitale si riempie di fiori, ecco a che ora e le opere

È tutto pronto per la festa patronale dei Santi Pietro e Paolo a Roma! Un tradizionale quanto immancabile appuntamento è rappresentato dall’infiorata, che si svolgerà domani in Piazza San Pietro e lungo via della Conciliazione. Oltre all’infiorata storica da segnare in agenda anche l’appuntamento con l’infiorata della Pro Loco d’Italia che si svolgerà in contemporanea. Un tripudio di colori che non potrà non conquistare cittadini e turisti.

Infiorata a Gerano: ecco quando, data, orario e programma completo

L’infiorata storica di Roma

Per rendere omaggio al Santo Padre saranno dodici i quadri rivestiti di splendidi fiori colorati, usati sapientemente per le composizioni a tema religioso, con un’estensione complessiva di 600 metri quadri di manto stradale compreso tra la Piazza e la via che apre alla vista della Basilica di San Pietro, con la cupola di Michelangelo di oltre 100 metri. Le opere saranno realizzate con petali di fiori e tecniche miste, derivanti da tradizioni regionali. Il leit motiv dell’evento quest’anno è: “La Pace”. Arrivata, come anticipato, alla sua decima edizione, la prima infiorata risale al 2011. Ideata e promossa dalla Pro Loco Roma Capitale, con il patrocinio della Regione Lazio, Municipio Roma I Centro e da Infioritalia, che è l’Associazione Nazionale Infiorate Artistiche.

Le opere

Dal tramonto di oggi, mercoledì 28 giugno, maestri infioratori provenienti da tutta la Penisola lavoreranno senza sosta per la creazione delle meravigliose e colorate opere che si potranno ammirare domani. Il giorno dopo, la meravigliose creazioni saranno visibili ai visitatori in tutta la loro bellezza ed unicità. I quadri avranno una dimensione di 50 metri quadri mentre l’inaugurazione è prevista per le ore 10.

La tradizione

Le origini dell’evento sono da ricercarsi nell’antica tradizione, appartenente alla cultura romana, che si sì è soliti far risalire al 1625, ad opera del fiorista Benedetto Drei. Il quadro verrà realizzato in Piazza San Pietro, in collaborazione con le associazioni Colibrì onlus e Contrada Farfalla. Sarà, inoltre, preceduto solo dall’opera che ritrae i loghi della manifestazione, realizzato con il contributo di tutte le Pro Loco.

L’infiorata Pro Loco d’Italia

Invece, l’infiorata Pro Loco d’Italia – promossa dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia – è giunta alla sua terza edizione e, come anticipato, si svolgerà sempre domani, in contemporanea all’infiorata storica della Capitale. In questo contesto, sarà dunque possibile ammirare le opere provenienti da varie città dello stivale e realizzate con tecniche diversificate tra loro. Dieci i gruppi coinvolti in questa terza edizione dell’infiorata, in rappresentanza di sette regioni: Pro Loco Fucecchio (Firenze, Toscana); Pro Loco Serracapriola (Foggia, Puglia ); Pro Loco Rotonda (Potenza, Basilicata); Pro Loco Pontelongo (Padova, Veneto); Pro Loco San Salvo (Chieti, Abruzzo); Pro Loco “Rocce Rosse” di Tortorì (Nuoro, Sardegna); Pro Loco Fermignano (Pesaro Urbino, Marche), Pro Loco Castelraimondo (Macerata, Marche), Pro Loco Poggio Moiano (Rieti, Lazio) e gli Infioratori di Tivoli (Roma, Lazio).