Grottaferrata, stop ai rumori dopo le 23.30 e limiti all’alcol da asporto (ma non solo): cosa prevede la doppia ordinanza per l’estate

Un’estate all’insegna del divertimento e dello svago ma con moderazione. Sembra essere questo il filo conduttore della doppia ordinanza firmata dal Sindaco che va a disciplinare lo svolgimento della stagione estiva a Grottaferrata. L’obiettivo, spiega l’Amministrazione, è quello di tutelare la quiete e l’incolumità pubblica. Ma cosa ne penseranno i cittadini? Intanto vediamo cosa prevedono nello specifico i due testi firmati dal Primo Cittadino Di Bernardo.

Ordinanza anti alcol Comune di Grottaferrata

Questo il contenuto dell’Ordinanza Sindacale n. 4 del 04/08/2022. Viene fatto “divieto di consumo e vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e divieto di detenzione, vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro e materiale assimilabile, sulle aree pubbliche e in determinate fasce orarie”.

Quali? Eccole:

Validità dell’ordinanza: fino al 30 settembre 2022

Orari di validità: tutti i giorni dalle ore 22:30 alle ore 5:30

Cosa prevede l’ordinanza anti rumori molesti

Per ciò che riguarda le attività che provocano “rumore” nelle aree pubbliche il Sindaco ha firmato l’Ordinanza n. 5 del 04/08/2022. Qui si legge che sono state poste “limitazioni alle emissioni sonore connesse a forme di spettacolo e di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi e attività similari, nonché in eventi e manifestazioni pubbliche”.

I pubblici esercizi e le attività similari, in occasione di eventi, serate di intrattenimento, musica, e in generale attività che prevedono l’utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora, o ancora esecuzioni e spettacoli dal vivo con rumore direttamente percepibile all’esterno, sia su area di pertinenza del locale che su area data in concessione dal Comune, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

Orario di svolgimento attività rumorose: dal 1 giugno al 30 settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 23:30 ;

; dal 1 ottobre al 31 maggio dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 23.00.

Dove scaricare il testo nella versione integrale

I testi nella versione integrale di questa e della precedente ordinanza sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente al seguente link: https://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/atti/list/76

Perché sono stati firmati i due provvedimenti

Questo il commento del Sindaco Mirko Di Bernardo: