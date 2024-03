Inseguimento da film ai Castelli: fermato su una Smart rubata, aggredisce i poliziotti

Notte movimentata ai Castelli romani la scorsa notte, tra domenica e lunedì. Un inseguimento da film della Polizia che si è messa a caccia di una Smart che non si è fermata all’alt degli agenti. Nell’auto due uomini che invece che rispettare la richiesta dei poliziotti ha innescato una folle scorsa per le vie di Albano, iniziata a via Trilussa e terminata in via Risorgimento.

Gli agenti hanno fermato l’auto, ma sono stati aggrediti da un 33enne

La Polizia, infatti, alla fine è riuscita a raggiungere la macchina e fermarla, ma uno dei due passeggeri è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro è stato fermato e identificato, si tratta di un 33enne macedone che di fronte alle forze dell’ordine si è dimostrato ancora una volta tutt’altro che collaborativo, ha opposto resistenza. Ne è nata una colluttazione a causa della quale gli agenti hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118, seppure non sembra abbiano riportato conseguenze più serie.

L’uomo dovrà rispondere di vari reati

Nonostante lo scontro, però, alla fine i poliziotti sono riusciti a bloccare e arrestare il 33enne che dovrà rispondere di vari reati: resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e ricettazione, visto che la Smart sulla quale si trovava è risultata rubata qualche giorno fa. Mentre proseguono le indagini per rintracciare il complice che è riuscito a scappare a piedi.