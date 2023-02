Picchia l’ex e la butta in una buca, poi le brucia casa: arrestato 33enne

Prima le liti, poi le botte fino a quando l’ha portata nel bosco e fatta cadere in una buca per tornare a riprenderla in un secondo momento; a seguire gli atti persecutori, finché la vittima ha deciso di sporgere denuncia nei confronti dell’uomo che è finito in manette con l’accusa di maltrattamenti.

La denuncia della vittima in Polizia

Il personale del Commissariato Distaccato di Marino, a seguito di attente e scrupolose indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, ha dato esecuzione ad una Ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale, nei confronti di un 33enne italiano gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti dell’ex fidanzata. La donna, nei giorni scorsi, si è presentata presso gli uffici del locale Commissariato per sporgere denuncia nei confronti dell’ex compagno.

La ricostruzione dell’accaduto e il provvedimento del giudice

La stessa vittima ha raccontato che dopo i primi mesi di relazione, durante i quali non erano emerse problematiche, la situazione è degenerata con ripetute discussioni verbali fino a quando l’uomo l’ha percossa e, dopo averla portata in un bosco, l’ha spintonata, fatta cadere in una buca e lasciata sola per poi tornare a riprenderla dopo pochi minuti. Tale episodio ha spinto la donna esausta a mettere fine alla relazione.

A quel punto l’uomo non ha lasciato in pace la donna, anzi ha iniziato a tempestarla di chiamate e messaggi e ad offenderla fino a quando la donna, di rientro a casa, dopo aver aperto la porta, ha sentito un forte odore di bruciato per poi constatare che sia le pareti che il pavimento erano completamente anneriti dal fumo. Dopo tali episodi, nei confronti dell’uomo è stata emessa l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sono stati gli uomini del Commissariato di Marino, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, a ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto.