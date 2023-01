Aveva accompagnato il figlio in una trasferta con la squadra, ma aveva deciso di fermarsi in albergo già il giorno prima, sabato 21 gennaio scorso, per essere pronto il giorno seguente, domenica, in occasione della partita che era prevista alle 9. Da Frascati aveva raggiunto Sezze per soggiornare in un hotel in vista del match. Doveva essere un’occasione per prendersi una pausa e trascorrere del tempo con il suo ragazzo, ma purtroppo il 51enne è stato stroncato da un malore.

I soccorsi si sono precipitati per cercare di salvare la vita dell’uomo

Un fine settimana di svago e anche di gioia nel quale poter assistere dagli spalti alla performance del figlio, si è trasformato in tragedia. Nonostante sia stato dato immediatamente l’allarme e i sanitari del 118 siano accorsi per cercare di salvare la vita dell’uomo, per il 51enne non c’è stato nulla da fare. I medici hanno fatto tutto quando è stato nelle loro possibilità, ma alla fine hanno solo potuto constatare il decesso del 51enne. Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri della locale stazione. Purtroppo, però, la corsa dei soccorritori si è rivelata vana. Dai primi accertamenti sembrerebbe che l’uomo sia stato colpito da un infarto che non gli ha dato scampo.

La squadra ha deciso di disputare comunque la partita

Grande sconforto anche nella società sportiva chiamata a disputare la partita in trasferta, sul campo del Sezze. La dirigenza della squadra aveva pensato di rinunciare all’incontro, in segno di lutto e di rispetto per la morte del 51enne. Ma è stata proprio la famiglia dell’uomo a chiedere alla società di disputare comunque il match. In segno di lutto per il 51enne morto e di rispetto per il compagno di squadra, il team proveniente da Frascati ha, però deciso di osservare un minuto di silenzio prima del fischio di inizio della partita.