Roma, trovata morta nell’androne del palazzo: la vittima è Alessia Fiorella, aveva 38 anni

Si chiamava Alessia Fiorella e aveva 38 anni la donna che ieri, nel primo pomeriggio, è stata ritrovata senza vita nell’androne del palazzo dove viveva. Il suo corpo era lì, riverso a terra, in corrispondenza della tromba delle scale. Una scena drammatica, terribile, quella che gli agenti di Polizia e i soccorritori si sono trovati di fronte, quando sono intervenuti in via Edoardo Jenner al civico 141, in zona Monteverde a Roma: il cuore della 38enne aveva già smesso di battere, per lei non c’era più nulla da fare. E ora la vicenda resta avvolta nel mistero: si tratta di un suicidio? Di una caduta accidentale dai piani superiori o qualcuno l’ha spinta giù?

Alessia Fiorella trovata morta

Prima quel forte boato, poi l’allarme dei vicini di casa, che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Ma cosa è successo ad Alessia? Sul suo corpo sono stati trovati dei segni, probabilmente compatibili con la caduta, con quel ‘volo’ fatto da diversi metri di altezza. Sarà la Polizia a fare chiarezza, forse qualche risposta c’è nel telefono della ragazza, che è stato sequestrato. Si è trattato di un suicidio? Ogni ipotesi è al vaglio degli inquirenti, che non escludono nulla, neppure il gesto volontario. Così come è possibile una caduta dai piani superiori: accidentale o per mano di qualcuno?

Alessia viveva da sola, fino a qualche tempo fa lavorava come ragazza immagine nelle discoteche. E sul suo profilo social sono tante le istantanee nei locali, in compagnia degli amici. Una ragazza come tante, che chi conosceva ora ricorda con affetto ed estremo dispiacere. Una ragazza che ieri purtroppo è stata trovata senza vita nell’androne del palazzo.

Poche ore dopo madre e figlia morte in casa

Poche ore dopo quel tragico rinvenimento, gli agenti di Polizia hanno fatto un’altra drammatica scoperta: una madre di 83 anni e una figlia di 54 sono state trovate senza vita, poco dopo le 17, in casa, in via Giuseppe Salvadori, in zona Monte Mario. Ad allertare il figlio: non sentiva la mamma e la sorella da giorni, non aveva più loro notizie. Ma non poteva certo immaginare che le due donne erano sì in casa, ma purtroppo senza vita. Ora spetterà alla Polizia fare chiarezza, capire le cause del decesso.