Operaio muore schiacciato dai pannelli di cemento: tragedia alle porte di Roma (FOTO)

Tragedia nelle prime ore di stamattina nel territorio comunale di Fonte Nuova. Un operaio è morto. L’allarme alla centrale operativa dei Vigili del fuoco, per un soccorso a persona, è scattato poco dopo le 6 di oggi, 20 gennaio. Sul posto, in via Stella Polare sono state inviare cinque squadre: 10/A, AG/10, AS/6, CF/10, TE/4 USAR e Nucleo SAF.

La corsa dei soccorritori e la constatazione di morte

I soccorritori si sono precipitati sul posto sperando di poter salvare la vita a un uomo coinvolto in un incidente. Un camion con braccio elevatore ha urtato dei pannelli di cemento che hanno investito la cabina del tir. Nonostante la corsa per cercare di salvare la vita all’operaio, una volta raggiunta la località indicata i Vigili del Fuoco, insieme ai sanitari del 118, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Le attività di rimozione delle parti pericolanti sono ancora in corso, mentre sul posto sono arrivati anche i Carabinieri che insieme al funzionario dei Vigili del fuoco hanno avviato le indagini del caso. Attività investigative necessarie a stabilire cosa sia successo e se quell’incidente mortale si poteva evitare. Indagini utili a stabilire anche se esistono eventuali responsabilità e a chi sono addebitabili.

Un incidente sul lavoro a poche ore da un altro

Si tratta del secondo incidente sul lavoro a poche ore da quello che si è verificato nella giornata di ieri, a Pietralata all’interno della Caserma dell’esercito dove un operaio è precipitato da un’impalcatura ed è stato trasportato in codice rosso all’Umberto I. Anche in questo caso risultano ancora poco chiare le dinamiche del sinistro e sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per stabilire cosa sia successo e anche se esistevano le condizioni di sicurezza per il lavoratore coinvolto nell’incidente che ora versa in gravi condizioni a causa di fratture e traumi multipli.