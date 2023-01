Tragica scoperta a Roma: madre e figlia trovate morte in casa

Non le sentiva da qualche giorno, era sempre più preoccupato: nessuna risposta al telefono, quei messaggi non letti. E così ha scelto l’unica strada che gli sembrava percorribile: avvisare le forze dell’ordine. Ma non poteva certo pensare e immaginare che sua madre e sua sorella erano sì in casa, ma senza vita, forse ormai da giorni. La drammatica scoperta ieri pomeriggio a Roma, in un appartamento in via Giulio Salvadori, in zona Monte Mario: è da qui che intorno alle 17.15 è arrivata la segnalazione al 112, che ha poi inviato una volante sul posto.

La drammatica scoperta a Monte Mario

Quando gli agenti di Polizia, insieme ai vigili del fuoco e al personale sanitario del 118, sono arrivati sul posto, si sono trovati di fronte a una scena terribile: le due donne erano insieme, ma morte. I loro cuori avevano smesso di battere. La mamma, un’anziana di 83 anni, si trovava in una stanza, la figlia di 54 anni riversa sul letto, in camera.

Ostia, 68enne trovato morto nella pineta

Le indagini

Ora bisognerà indagare, capire le cause del decesso. Si tratta di morte naturale? Erano malate? Cosa è successo in quella casa? Domande alle quali spetterà agli agenti di Polizia del Distretto Primavalle, che si occupa della vicenda, dare una risposta. Sul posto ieri pomeriggio, per tutti i rilievi, è intervenuta la Scientifica. Ora le salme sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, forse l’autopsia riuscirà a fare chiarezza.

Un episodio simile a San Basilio

Non è, purtroppo, il primo tragico rinvenimento: nella notte tra il 2 e il 3 gennaio due donne, anche in questo caso madre e figlia, sono state trovate morte in un appartamento di San Basilio, in via Fabriano al civico 31. La madre, 90 anni, e la figlia di 60 erano state ritrovate in casa, senza vita, forse stroncate da un malore.

Roma, mamma e figlia trovate morte in casa: è giallo

Ieri una ragazza trovata morta a Monteverde

Quella di ieri è stata una giornata drammatica. Nel primo pomeriggio, in via Edoardo Jenner (in zona Monteverde), è stata trovata senza vita una donna, in corrispondenza della tromba delle scale del palazzo dove viveva. La vittima, una ragazza di 38 anni, è stata trovata lì, ormai morta: ora spetterà agli agenti di Polizia capire cosa sia successo. Un suicidio? Una caduta accidentale? Qualcuno l’ha spinta giù? Bisognerà dare una risposta a tutte queste domande.