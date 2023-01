Roma, mamma e figlia trovate morte in casa: è giallo

Mamma e figlia sono state trovate morte in un appartamento delle case popolari di San Basilio, in via Fabriano, al civico numero 31, a Roma. Sono stati i vicini a dare l’allarme in polizia, nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2023, dopo aver sentito rumori sospetti provenienti dal vicino appartamento. E gli agenti non si sono fatti attendere sono arrivati subito.

Il rinvenimento dei due cadaveri

Una volta sul posto i poliziotti sono riusciti ad entrare in casa delle due donne e si sono trovati di fronte ai corpi senza vita di una 90enne e della figlia 60enne. Un rinvenimento che sembrava avere tutte le caratteristiche del giallo e che ha fatto scattare immediatamente le attività investigative utili a cercare di capire cosa fosse successo in quella casa.

Indagini svolte sul posto con audizioni dei testimoni che avevano dato l’allarme oltre ad accertamenti sulle due salme. Ad aiutare gli investigatori e sciogliere il giallo immediatamente potrebbe essere stato l’esame esterno svolto sui cadaveri dal medico legale intervenuto sul posto.

L’ipotesi degli investigatori

Al momento l’ipotesi più accreditata è che le due donne siano morte una per cause naturali, l’altra a seguito di infarto, seppure l’esame autoptico che la Procura di Roma probabilmente disporrà nelle prossime ore sui due corpi potrà sciogliere ogni dubbio circa le reali cause del decesso di mamma e figlia. Solo una volta che verrà confermata la causa della morte sarà possibile per i familiari delle due donne dare loro l’ultimo saluto.