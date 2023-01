Donna trovata morta a Roma, ipotesi suicidio. Corpo rinvenuto nell’androne della palazzina: “Precipitata dai piani superiori”

Giallo a Roma. Il corpo senza vita di una donna è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 gennaio 2023, in Via Edoardo Jenner. La vittima, di età intorno ai 30-40 anni, è stata rinvenuta in corrispondenza della tromba delle scale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la Polizia di Stato. Tra le cause del decesso non si esclude una caduta dai piani superiori, forse a seguito di un gesto volontario.

Donna morta a Roma oggi giovedì 19 gennaio 2023 in via Jenner

Al momento non si conoscono le generalità della vittima. Sul posto, in Via Jenner al civico 141, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Scientifica. A dare l’allarme, dopo aver sentito il forte rumore proveniente dall’androne della palazzina, sarebbero stati i vicini di casa. Gli accertamenti per ricostruire l’accaduto da parte degli investigatori in tal senso proseguono: tra le ipotesi più accreditate c’è quella, come detto, di una caduta dai piani superiori e non si esclude il gesto volontario.

Nei giorni scorso il corpo di un’altra ragazza era stato trovato senza vita a Roma sulla banchina del Tevere, in corrispondenza del Lungotevere Sangallo. La tragica scoperta era stata fatta intorno alle 9.00 di mattina del 13 gennaio 2023. A perdere la vita era stata la 28enne Sara Girelli che la sera prima non aveva fatto rientro a casa mettendo in allarme i familiari. Due giorni dopo invece, il 15 gennaio, una donna si era lanciata sui binari della metropolitana tentando il suicidio. In questo caso soltanto per circostanze fortuite il suo estremo gesto non aveva avuto conseguenze.

