Latina, tragedia in via Isonzo: muore una 77enne

È stata una tragedia quella che si è consumata ieri pomeriggio nella centralissima via Isonzo a Latina. Una donna, una 77enne, ha avvertito un malore in strada, davanti agli occhi increduli della gente che si trovava su una strada centrale del capoluogo pontino, che non ha potuto fare altro che allertare i soccorsi.

Il disperato tentativo di rianimazione della donna

Sul posto sono arrivati in breve i medici del 118 che hanno fatto tutto quanto è stato nelle loro possibilità per salvare la vita all’anziana. Il tentativo di rianimazione è stato lungo e disperato, nella speranza di riuscire a salvare la vita della 77enne. Purtroppo, nonostante l’impegno profuso dai soccorritori, la donna non ce l’ha fatta.

Anche gli uomini della Polizia locale sono intervenuti sul posto per consentire agli operatori del 118 di svolgere le manovre di soccorso tenendo lontane le persone incuriosite da quanto stava succedendo. Purtroppo l’intervento dei soccorritori si è concluso con una constatazione di morte. A seguire, come di prassi, sono state avviate le indagini.

Le indagini degli uomini della Polizia locale

Gli agenti della Locale sono stati chiamati a stabilire cosa sia successo e le indagini sono state avviate immediatamente. Non è escluso, infatti, che l’autorità giudiziaria abbia disposto sul caso un accertamento aprendo un fascicolo di inchiesta. Salvo la possibilità di affidare a un medico legale l’esame esterno sulla salma per confermare che si è trattato di un decesso provocato da un malore, nel qual caso non sarebbero necessari approfondimenti.

Al momento a parte lo sgomento di quanti hanno assistito impotenti a quella veloce sequenza di fatti che ha portato al decesso dell’anziana signora, non è ancora chiaro se sulle cause del decesso la magistratura intenda svolgere indagini precise oppure se la salma verrà consegnata immediatamente ai familiari perché possano procedere a dare l’ultimo saluto alla 77enne.