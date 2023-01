Accumulatore seriale trovato morto nel residence alla Balduina: dramma a Roma

Viveva in condizioni igienico sanitarie precarie in una casa trasformata praticamente in un deposito/discarica e piena zeppa di oggetti e rifiuti. Ed è qui che l’uomo, un accumulatore seriale, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri. A dare l’allarme al 118, intorno alle 16.30 di venerdì 20 gennaio 2023, è stato il portiere del residence all’interno del quale viveva la vittima, in zona Balduina. A quanto si apprende il corpo dell’uomo era in avanzato stato di decomposizione. Dunque era morto da tempo.

Cadavere alla Balduina

Una volta giunti sul posto i sanitari del 118 hanno provveduto ad allertare la Polizia che è intervenuta sul posto, in Via della Balduina. L’uomo, di 77 anni, viveva in un appartamento situato all’interno di un residence come detto. Il decesso dovrebbe essere avvenuto per cause naturali: la vittima viveva, purtroppo, in un ambiente malsano, in pessime condizioni igienico sanitarie. La salma è stata comunque messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per stabilire l’esatta causa della morte. E a questo punto cercare anche di capire da quanto l’uomo si trovasse lì ormai privo di vita.

La notizia segue peraltro il macabro ritrovamento di altri due corpi avvenuta sempre a Roma l’altro ieri. La drammatica scoperta era stata fatta dai Poliziotti in un appartamento situato in via Giulio Salvadori, nella zona di Monte Mario: è da qui che intorno alle 17.15 del 19 gennaio 2023 era arrivata la segnalazione al 112. In casa erano state trovate senza vita due donne, madre e figlia. La mamma, un’anziana di 83 anni, si trovava in una stanza mentre la figlia di 54 anni riversa sul letto, in camera. Quella di giovedì era stata del resto una giornata particolarmente drammatica a Roma: anche a Monteverde era stato trovato infatti un cadavere, in questo caso per un probabile suicidio. Vittima ancora una donna, rinvenuta senza vita nell’androne di un palazzo in Via Jenner, in zona Monteverde.

