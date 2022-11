Tragico scontro tra auto e moto in via dei Laghi: morto Matteo Di Niro

La vittima si chiamava Matteo Di Niro e aveva 32 anni. Il ragazzo era fidanzato con Manuela, la propria ragazza con cui probabilmente voleva realizzare il proprio futuro, magari creare una famiglia e soprattutto rendere realtà i propri sogni. Dopotutto, a quell’età hai il pieno della vita davanti, tanti obiettivi da inseguire, che solo un destino beffardo ha impedito. La redazione de Il Corriere della Città si stringe al dolore della famiglia Di Niro e i suoi cari, portando le più sentite condoglianze.

Il ricordo dei cari di Matteo di Niro

Sono diversi che, a poche ore dall’incidente fatale occorso a Matteo, hanno deciso di dedica un messaggio di compianto al centauro. Inizia la sua fidanzata, Manuela Granata: “Per sempre amore mio ❤️❤️❤️”. Prosegue poi Giorgio Pistacchio, amico della vittima: “Nella vita incontri delle persone che inspiegabilmente ti lasciano un segno, con le quali realizzi impensabili momenti, immaginando utopistici progetti. Ecco, Matteo Di Niro tu sei una di quelle persone e, mannaggia a me, non te l’ho mai detto!”.

Le dinamiche dell’incidente

Il giovane ragazzo è morto in un impatto con una Ford Kuga, mentre percorreva la via dei Laghi in direzione Velletri con la propria motocicletta. In dinamiche ancora da accertare dagli inquirenti, lo scontro tra i due mezzi sarebbe avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Costa Caselle, ovvero al km 3+200 della Via dei Laghi. Nel tragico incidente che ha visto coinvolto Matteo, a riportare le conseguenze peggiori è stato proprio il 32enne.

L’impatto così violento tra i veicoli, non avrebbe dato nessun scampo al ragazzo da subito. Sul luogo sono intervenute diverse ambulanze del 118 e i Carabinieri della locale Stazione per i rilievi del caso. Sul posto anche la Polizia Locale per la viabilità. Traffico in tilt su Via dei Laghi, che è stata chiusa al transito dei veicoli dalle 13:00 alle 16:30 di ieri pomeriggio.