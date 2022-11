Marino, scontro auto-moto: morto un centauro di 32 anni

Un altro tragico incidente è avvenuto oggi ai Castelli Romani. Un sinistro mortale in via dei Laghi, a Marino, che ha coinvolto un auto e una moto. Lo scontro è stato fatale per il centauro, un 32enne di Grottaferrata.

Incidente a Marino: morto un 32enne

Il sinistro è avvenuto questa mattina all’altezza dell’incrocio con via Costa Caselle, al km 3+200 della Via dei Laghi. A scontrarsi un’automobile e una moto. Sono ancora da accertare le dinamiche del sinistro ma secondo una prima ricostruzione il motociclista stava viaggiando con la sua moto in direzione Velletri, quando si è scontrato con una Ford Kuga con a bordo 3 operai di Ostia.

Via dei Laghi chiusa per ore

Il motociclista di 32 anni, M.D., ha avuto la peggio, purtroppo l’impatto è stato troppo violento e l’uomo non ce l’ha fatta. Sul luogo sono intervenute diverse ambulanze del 118 e i Carabinieri della locale Stazione per i rilievi del caso. Sul posto anche la Polizia Locale per la viabilità. Via dei Laghi è stata chiusa al transito dei veicoli dalle 13:00 alle 16:30.