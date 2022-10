Poliziotto guida l’auto senza assicurazione e investe una 18enne sulla Flaminia: è gravissima

Roma. Si era messo alla guida della propria auto, dopo una giornata di lavoro, ma aveva l’assicurazione scaduta. Ma i guai non vengono mai da soli. Dopo aver messo in moto il motore, ed aver preso la strada del rientro, una distrazione è risultata fatale: G. D., 51 anni, ispettore della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Rebibbia, ha sentito un urto improvviso. Quando è sceso dall’auto, si è accorto di aver investito e quasi ucciso una ragazza di 18 anni. Il tremendo accadimento è avvenuto su via Flaminia in direzione Riano Flaminio, come riportato anche da Il Corriere della Sera. Un incidente grave, avvenuto nella giornata di giovedì scorso. La vittima, una ragazza appena maggiorenne che ha incrociato la traiettoria del veicolo, ora è ricoverata al Sant’Andrea, ma le sue condizioni sono molto gravi: da quel giorno sta combattendo tra la vita e la morte. Oltre alle gravi ferite, ha avuto anche un infarto, e si trova ora in coma farmacologico.

Morte delle turiste belghe, la disperazione della madre di Jessy: ‘Mia figlia aiutava tutti, è stata punita per questo’. Wibe aveva perso il padre in un incidente stradale

Travolta da un’auto: 18enne in coma farmacologico

Ora, l’ispettore della Penitenziaria è indagato per lesioni stradali dalla Procura di Tivoli e, nella giornata di domani il pm Antonio Altobelli procederà al conferimento incarico per ricostruire la dinamica del sinistro. La sua auto, intanto, una Golf, è stata sotto sequestro per le indagini e i rilievi necessari. Sul caso si è già espresso anche Fabrizio Consiglio, portavoce e avvocato dell’indagato: ”Il mio assistito è disperato per le condizioni della giovane”. Ma cerchiamo di capire cosa è successo realmente, almeno stando agli elementi che abbiamo oggi a disposizione.

Violento incidente stradale, distrutta una Ferrari: un uomo rimane incastrato nelle lamiere

La dinamica del terribile impatto a Roma

Quel drammatico giorno, intorno all’una del pomeriggio, G.D. aveva imboccato via Flaminia in direzione di Riano Flaminio. Durante la sua traversata, l’ispettore avverte un urto improvviso contro la vettura. Inchioda all’improvviso e scende dall’auto. La scena che si ritrova dinanzi è terribile: una ragazza stesa a terra, davanti al veicolo, non risponde a nessun segnale, ma sembra però respirare. Immediatamente l’ispettore chiama i soccorsi. Dopo l’arrivo degli operatori, la giovane ragazza viene trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea. Nel frattempo, quando gli vengono chiesti i documenti, si scopre che la sua auto non è coperta da assicurazione, da oltre 15 giorni. Poi arriva l’alcool test, che da esito negativo, con valori nella norma. Niente alcool, niente droga. Ma le ragioni dell’impatto devono ancora essere chiarite. Una possibile distrazione, così come possibile che la ragazze si trovasse a telefono in quel momento. Per il momento, troppe domande rimangono senza una riposta.