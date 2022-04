Ciampino: guida completamente ubriaco e fa strike di auto in sosta

Era già ubriaco di mattina, ma questo non gli ha impedito di mettersi alla guida. E non è che avesse bevuto qualcosa di leggero: aveva infatti mandato giù la grappa, oltretutto a digiuno. E gli effetti si sono visti… e sentiti, con il botto. È accaduto alle 11:30 di questa mattina, Pasquetta, a Ciampino, in via Palmiro Togliatti. L’uomo nonostante le sue condizioni, è salito a bordo della sua Wolkswagen Golf, ma poco dopo è andato a sbattere contro due veicoli in sosta, causando importanti danni.

Si ubriaca con la grappa, poi si mette al volante: prese in pieno le auto in sosta

Sul luogo del sinistro, immediatamente giunta la pattuglia di pronto intervento direttamente coordinata dal Comandante della Polizia Locale, una prima ed immediata verifica alcolemica non ha dato riscontro per insufficienza dell’aria immessa nello strumento. Nel frattempo, l’impossibilità di spostare i veicoli e la necessità di procedere ai rilievi di rito, ha reso necessaria la chiusura della strada con conseguenti disagi per gli altri automobilisti.

Le scuse… rifiutate

Recuperato il mezzo e resa idonea la carreggiata dopo idonea bonifica, il conducente del mezzo, F.V. di circa cinquanta anni, straniero residente a Ciampino, ha dovuto seguire i poliziotti municipali presso il Comando, dove non è riuscito ad evitare il controllo con l’etilometro che ha confermato un tasso di alcolemia oltre quattro volte superiore rispetto a quello consentito. A nulla sono valse le scuse del conducente, che riferiva la causa dell’incidente all’uso del cellulare e non alla grappa bevuta poco prima di mettersi alla guida, tra l’altro a stomaco vuoto.

Oltre alla sospensione della patente, la decurtazione dei punti ed il sequestro del veicolo, il guidatore della Golf è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto dell’alcol con l’aggravante di avere causato un incidente.

Definita la questione del sinistro con il rilievo dei danni degli altri veicoli coinvolti, l’attività del Comando è proseguita con specifiche attività di polizia stradale al fine di garantire un sicuro rientro dalla tradizionale gita fuori porta.