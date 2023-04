Concerto Coma Cose stasera 11 aprile a Ciampino: scaletta canzoni

Un meraviglioso modo di incontrarsi, è il titolo del tour dei Coma_Cose che evidentemente si ispira all’ultimo album: Un meraviglioso modo di salvarsi. Dopo l’esperienza sanremese, e un anno lontani dalle ultime esibizioni dal vivo, il duo musicale indie pop/rap italiano, composto da Fausto Lama e California, ha voluto tornare a incontrare il suo pubblico con un tour che ha preso il via a Padova e con il quale i due artisti raggiungeranno anche Londra e Parigi.

Stasera l’esibizione a Ciampino

Ma proprio stasera, martedì 11 aprile, i Coma_Cose si esibiranno a Ciampino, a partire dalle 21 all’Orion di via J.F. Kennedy, 52. Appuntamento che si rinnova anche per la giornata di domani, mercoledì 12 aprile.

I fan del gruppo si chiedono con insistenza quale potrebbe essere la scaletta che i due musicisti intendono presentare al loro pubblico. E sembra che potrebbe trattarsi della seguente: Jugoslavia, Deserto, Granata, beach Boys, Calma workout, Chiamami, Transistor, Anima lattina, La canzone dei lupi, French Fries, Napster, Novantasei, Odio i motori, Fiamme negli occhi, Giorni opachi, Mancarsi, La resistenza, Mariachidi, Foschia, Zombie al Carrefour, Nudo integrale, Pakistan, L’addio, Post concerto e Sei di vetro.

Un concerto di 40 minuti

Qualora la scaletta dovesse essere confermata si tratterebbe di quaranta minuti di concerto, nel quale California e Fausto Lama si soffermeranno in particolare sui brani del nuovo album. I due artisti non spendono tante parole con il pubblico presente alle esibizioni, lasciano che sia la loro musica a parlare.

C’è tanto fermento a Ciampino per l’arrivo del duo canoro. I fan attendono con ansia di poter ascoltare l’esibizione della coppia da 8 anni insieme. Una coppia musicale, ma anche nella vita che dopo aver avuto una crisi hanno realizzato la canzone: ‘L’addio’ portata a Sanremo. Ma i due non solo non si sono lasciati, hanno di recente annunciato il loro matrimonio.