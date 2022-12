Ha un malore durante la dimostrazione sportiva: paura per un uomo

Attimi di paura questo pomeriggio al Centro Commerciale “La Grangia” di Cisterna di Latina. Qui durante una dimostrazione di arti marziali, un uomo di mezza età è stato colto da un malore improvviso. L’uomo era sdraiato a terra privo di sensi e non respirava. Giunti sul posto i soccorsi, lo hanno rianimato per diversi minuti riuscendo fortunatamente ad evitare il peggiore degli epiloghi.

Il malore improvviso durante la dimostrazione sportiva

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi presso il centro commerciale “La Grangia”, a Cisterna di Latina. Qui si stava tenendo una dimostrazione di arti marziali alla quale erano presenti sia i bambini sia gli allievi. Ad un certo punto però un uomo ha avvertito un malore, accasciandosi a terra privo di sensi. Subito scattato l’allarme, sul posto è giunto il personale del 118 e l’ambulanza.

I tentativi di rianimazione

I sanitari hanno rianimato l’uomo per circa una decina di minuti sia attraverso la respirazione bocca a bocca sia con il pallone AMBU. Dopo numerosi tentativi, fortunatamente l’uomo ha ripreso conoscenza. Attualmente la sua identità non è nota ma è probabile fosse uno dei genitori degli allievi presenti alla dimostrazione. Molto lo spavento tra i presenti ai quali, durante le operazioni di soccorso, è stato chiesto di sgomberare l’area per facilitare il lavoro dei sanitari.