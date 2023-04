Notte movimentata al bar: infastidisce i clienti, poi prende a pugni un poliziotto e picchia gli altri agenti

Momenti alquanto agitati notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile in un noto bar nel centro cittadino di Cisterna di Latina, in via Primo Maggio, dove un uomo, palesemente ubriaco, ha iniziato a molestare i clienti e i gestori. E proprio questi, capendo di non riuscire a tenere sotto controllo la situazione, hanno iniziato a chiamare – insieme ai clienti – la polizia, chiedendo di intervenire rapidamente prima che la situazione degenerasse e si arrivasse a una vera e propria rissa. Le chiamate al numero unico delle emergenze 112 si sono succedute in rapida sequenza, tanto da allertare gli agenti, che sono accorsi in poco tempo.

L’uomo, un cittadino di nazionalità polacca, avrebbe iniziato il suo “show” inizialmente contro un cliente, per poi estendere le molestie contro gli altri presenti e verso il titolare.

L’aggressione all’interno del bar

Nel frattempo, in attesa dell’arrivo della Volante, all’interno del locale era intervenuto un poliziotto del Commissariato di Cisterna, in borghese, in quel momento fuori servizio. L’agente era riuscito, seppure con qualche difficoltà, a difendere i titolari dell’esercizio commerciale, a lungo infastiditi dall’uomo che, all’arrivo della pattuglia, ha continuato a perseguire con il suo atteggiamento aggressivo. Nelle fasi concitate necessarie all’identificazione dell’uomo, quest’ultimo ha colpito uno degli agenti con un violento pugno. Non contento, ha pure ingaggiato una breve colluttazione con gli altri poliziotti, iniziando a picchiarli.

Ma gli agenti, in superiorità numerica, sono riusciti ad avere la meglio sull’energumeno, dovendo però ricorrere allo spray urticante in dotazione: l’uomo, infatti, era una furia e non si riusciva a calmare. Lo straniero è stato tratto in arresto per i reati di resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’arresto è stato poi convalidato nella mattinata di ieri, lunedì 10 aprile, nel giorno di Pasquetta, dal giudice del Tribunale di Latina.