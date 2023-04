Spaccio a Cisterna, cocaina, hashish e marijuana: arrestate tre persone e altre due denunciate

Cisterna di Latina. L’attività di controllo e monitoraggio delle strade da parte dei Carabinieri non si ferma mai. E a buon diritto, dal momento che il fenomeno dello spaccio di droghe e sostanze stupefacenti è dilagante, con giri loschi che arrivano ad infiltrarsi in tutto il territorio. Da sempre impegnati nel contrasto al reato di tali fenomeni, in questi ultimi giorni arrivano 3 arresti e diverse denunce: 3 sono i soggetti arrestati, giovani leve del traffico locale.

Cisterna: ai domiciliari per droga, usciva per andare a rubare nei negozi. Ora è caccia ai complici

3 arresti tra i giovani di Cisterna di Latina per droga

A Cisterna di Latina, nella giornata lunedì scorso, 3 aprile 2023, arriva un’ulteriore conferma del fenomeno, come anticipato: 3 ragazzi italiani sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e marijuana. Uno di loro ha 24 anni, e si è ritrovato nel gioco coatto del malaffare. I suoi compagni sono, invece, del 1992 e del 1993. Giovani che sono tirati dentro il ‘sistema’ e che ora dovranno fare i conti con la legge. Il Tribunale di Latina ha disposto per loro il regime degli arresti domiciliari. Parallelamente, altri soggetti sono stati denunciati, alcuni dei quali si trovavano già in carcere.

Baby narcos a Roma: il caso di sabato scorso

Le attività di controllo e monitoraggio sul territorio vanno avanti da sempre, soprattutto in considerazione del crescente impiego di sostanze, sopratutto tra giovanissimi, i quali, alle volte, non si limitano al ‘semplice’ consumo, ma vanno anche oltre, diventando essi stessi parte del sistema di traffico. Proprio nei giorni scorsi, vi abbiamo raccontato come il fenomeno sia pressoché preoccupante tra i giovanissimi nella Capitale soprattutto. Alcuni sono studenti, spesso incensurati e di buona famiglia. Di certo non darebbero nell’occhio in strada. Insospettabili. Un ennesimo caso risale, per fare un esempio, alla giornata di sabato scorso, quando una ragazza soli 16 anni è stata scoperta dai Carabinieri in possesso di un certo quantitativo di droga, finemente confezionato e pronto per la circolazione in strada: hashish ed Lsd. Diventano le nuove leve, oppure si mettono in proprio, per arrotondare la loro paghetta. Gli stupefacenti che propongono sono diversi: hashish, Lsd e cocaina vanno sempre per la maggiore nella loro rete.