Bimba di 2 anni aggredita dai cani dei nonni vicino Roma: è grave

Era dai nonni mentre i genitori si trovavano al lavoro. Una consuetudine probabilmente per la bimba di due anni che è stata aggredita dai due cani degli anziani. È successo intorno alle 11 di oggi ad Anguillara Sabazia.

A soccorrere la piccola nel tentativo di liberarla dalla morsa dei due animali è stata la nonna, una 65enne che è stata anche lei vittima dell’aggressione dei due cani, uno dei quali è un pastore tedesco. Sul posto sono accorsi i Carabinieri di Bracciano e i sanitari del 118 per soccorrere la bambina e la nonna tutte e due ferite gravemente.

La corsa dei soccorsi per trasportare la bimba e la nonna in ospedale

La macchina dei soccorsi è stata celere. La piccola è stata trasportata al Bambino Gesù, mentre l’anziana al San Camillo, entrambe in codice rosso. Gli uomini dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda e stabilire eventuali responsabilità, mentre i due cani sono stati trasferiti in una struttura protetta in attesa di decidere il da farsi.

Una vicenda che arriva a pochi giorni dall’aggressione mortale al 39enne Paolo Pasqualini

Una vicenda che sicuramente ha colto di sorpresa i nonni della bambina che, evidentemente, non temevano alcuna reazione violenza da parte dei due animali. Da capire come sia potuta succedere una cosa così grave. I militari sono chiamati a fare luce sull’episodio che arriva a pochi giorni dall’aggressione mortale di un runner, il 39enne Paolo Pasqualini. Il corpo dell’uomo che si trovava nel bosco di Manziana per una passeggiata, è stato trovato dilaniato da due rottweiler l’11 febbraio scorso.