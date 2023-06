Civitavecchia, auto in fiamme nella notte: paura in strada

Auto a fuoco nella notte a Civitavecchia. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento e nessuna pista di indagine è al momento esclusa. A seguito del propagarsi delle fiamme un’altra vettura è stata gravemente danneggiate. Sale, dunque, a due il numero delle auto danneggiate. Fatto scattare l’allarme, sono in corso le indagini per chiarire i contorni dell’accaduto.

L’incendio di auto nella notte

I fatti sono avvenuti questa notte intorno alle 2. Siamo a Civitavecchia e per la precisione in via Annovazzi quando una prima auto ha preso fuoco. Stando a quanto si apprende, il rogo sarebbe divampato a partire dal cofano. Poi, le fiamme si sono estese velocemente anche ad un’altra auto vicina, danneggiandole entrambe. Subito sono scattate le richieste di soccorso da parte dei residenti che si sono svegliati a seguito di alcune esplosioni successive al rogo. Fortunatamente, nell’incendio nessuna persona è rimasta ferite.

Le indagini

Sul posto per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco. Presente anche la polizia per tutti gli accertamenti del caso. Al momento, i contorni della vicenda appaiono ancora poco chiari, in corso le indagini della autorità al fine di determinare la natura del rogo, nessuna ipotesi è esclusa.