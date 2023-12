Civitavecchia, incidente mortale all’uscita di scuola: morto un 17enne

Tragico incidente ieri all’uscita di scuola. Un 17enne, G.S., è morto finendo con lo scooter contro un muro in via Sanzio a Civitavecchia. Un impatto che non ha lasciato scampo al giovane studente che era appena uscito dall’Istituto Marconi, dove frequentava il quarto anno. Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto, ma sembra che prima di finire contro il muro il ragazzo si sia scontrato con un altro scooter, il cui conducente ha riportato ferite, ma non versa in pericolo di vita.

Sul posto forze dell’ordine e 118

Un dramma che si consumato proprio all’uscita da scuola, subito dopo che il 17enne era salito in sella al suo motorino per tornare a casa dalla famiglia. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia locale e della Polizia di Stato oltre ai Carabinieri e i sanitari del 118. Questi ultimi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. In breve sul posto sono arrivati anche amici e conoscenti, tutti in stato di choc per l’accaduto.

I messaggi di cordoglio del dirigente scolastico e dell’amministrazione comunale

Anche il dirigente scolastico, Nicola Guzzone, scioccato ha dichiarato: ‘Una tragedia assoluta che colpisce tutta la comunità scolastica’. E l’amministrazione ha inviato un messaggio di cordoglio: ‘L’intera Amministrazione comunale di Civitavecchia esprime il proprio cordoglio ai familiari di Giordano. Il grave lutto colpisce tutta la città. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri tutti partecipano al dolore della famiglia’. Ma i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia del 17enne si susseguono ininterrottamente da ieri. Anche la Futsal Academy, società sportiva di calcio a 5, ha voluto esprimere il suo dolore con un messaggio sui social: ‘Impossibile trovare le giuste parole in un momento come questo. Per questo ci uniamo in silenzio, nella preghiera, alla famiglia per la grave perdita’.