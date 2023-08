Il via vai fa scattare la perquisizione, abitazione di un 38enne come base dello spaccio: arrestato

Hanno svolto un’operazione congiunta, tra il personale della Polizia di Stato del III° Distretto Fidene Serpentara e i poliziotti del commissariato Civitavecchia, di contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacente. Nel corso delle attività gli agenti si sono imbattuti in un 38enne marocchino che ha destato sospetti negli investigatori. Qualcosa non quadrava in quella persone e le forze dell’ordine hanno ritenuto opportuno procedere a un servizio di appostamento e pedinamento dell’uomo che si è svolto principalmente in prossimità dell’abitazione dello stesso a Santa Marinella.

Constatato il via vai gli agenti hanno proceduto alla perquisizione

È stato nel corso dell’attività info-investigativa e di costanti servizi di osservazione che i poliziotti hanno constatato come quell’abitazione fosse stata destinata dal 38enne base dello spaccio. Ma dopo i riscontri investigativi, che hanno dato prova di uno strano e costante via vai da quello stabile, gli inquirenti hanno proceduto con una perquisizione domiciliare per ottenere riscontri oggettivi. Ed è stato proprio nel corso degli accertamenti nella casa dell’uomo che gli agenti hanno rinvenuto diverse dosi di hashish ed un importo di quasi 7 mila Euro, che sono stati ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è dovuto comparire davanti al giudice che ha convalidato la misura

Al termine delle indagini da parte dei due uffici di Polizia, il 38enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La magistratura davanti alla quale il 38enne straniero è comparso, esaminati gli atti di causa e, quindi, le prove a carico raccolte dalla Polizia, ha proceduto alla convalida della misura pre-cautelare adottata nei confronti del sospetto pusher.

L’attenzione della Polizia resta estremamente alta sul fenomeno della detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Le operazioni di controllo, sia su persone sospette, o vecchie conoscenze, sia su movimenti sospetti sul territorio di competenza, proseguiranno costantemente.