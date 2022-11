Lavori sull’A12 Roma-Civitavecchia, chiude un’uscita: ecco quale, quando e gli orari

Prevista una due giorni di lavori sull’A12, l’autostrada che collega la città di Roma al comune di Civitavecchia. Infatti, un casello lungo la tratta verrà chiuso al transito veicolare per qualunque mezzo, poichè sarà necessario fare delle perizie sulla buona salute di questa strada. Un disagio che vivranno soprattutto i pendolari che affrontano la tratta per arrivare al famoso porto della Provincia romana, che potrebbero impiegare più tempo del solito per attraversare questa strada.

I lavori sull’A12 Roma-Civitavecchia

I lavori sull’Autostrada che collega le due cittadine, si svolgeranno a partire dalle ore 22.00 di mercoledì 16 novembre e proseguiranno fino alle ore 2.00 di giovedì 17 novembre. Le manutenzioni, che in questo caso si limiteranno a semplici controlli dello stato della strada, si concentreranno all’altezza dell’uscita Civitavecchia Sud. Proprio per questo motivo, la stazione verrà chiusa per questi lavori al transito delle varie autovetture provenienti dalla SS1 Aurelia.

Per provare ad aiutare i pendolari e cercare di contenere le congestioni del traffico, gli enti competenti consigliano, tra il 16 e il 17 novembre, di uscire presso il casello Civitavecchia Nord. La situazione sarà comunque monitorata costantemente nella notte tra il 16 e il 17 novembre, proprio al fine di evitare eterne file di macchina. Verranno infatti fornite informazioni sulla viabilità locale ed eventuali percorsi alternativi, attraverso lo spazio “My Way” su Sky Meteo24 (canale 502 di Sky) e Sky Tg24, ovvero il canale 100 e 500 di Sky oltre che 50 del digitale terrestre.

Aggiornamenti verranno ripresi anche su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), oltre che su altri canali. Tra questi, la piattaforma legata al sito di “autostrade.it”. Poi l’emittente radiofonica RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli autostradale a messaggio variabile e sul network televisivo “Infomoving”, rintracciabile in tutte le aree di servizio autostradali. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.