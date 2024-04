Rissa in strada a Civitavecchia, spunta un coltello: fermati anche due minorenni

Domenica pomeriggio movimentata a Civitavecchia. Quattro ragazzi hanno dato vita ad una rissa in strada e per riportare la calma sono dovuti intervenire i Carabinieri. Nel corso della lite è spuntato anche un coltello, il fatto.

Botte in strada a Civitavecchia, sul litorale romano. Quattro ragazzi, tutti della zona, si sono affrontati nel pomeriggio di ieri; a far scattare la miccia, come spesso accade, futili motivi, “pretesto” comunque sufficiente per darsele di santa ragione. Durante la rissa però, che ha visto coinvolti due maggiorenni e altrettanti minorenni, è spuntato anche un coltello. Una situazione potenzialmente esplosiva dunque che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per scongiurare il peggio.

Rissa a Civitavecchia in Via Francesco De Santis

Le segnalazioni sono iniziate arrivare nel pomeriggio di ieri da via Francesco De Santis. Sul posto, per placare e separare i contendenti, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Civitavecchia che hanno bloccato e identificato il gruppo.

Secondo quanto ricostruito tutti e quattro, almeno per il momento, hanno rifiutato le cure mediche. Per quanto riguarda il coltello estratto nel corso della rissa, presumibilmente utilizzato da uno dei quattro, i Carabinieri hanno proceduto con il sequestro. Sull’episodio, ad ogni modo, proseguono tuttora gli accertamenti da parte dei Militari.

