Risultati elezioni Civitavecchia, dalle 14.00 la diretta dello scrutinio delle Amministrative 2024. Corsa a sei per la carica di Sindaco. Ufficiale l’affluenza a queste Comunali: in città ha votato il 63,44% degli aventi diritto. Vediamo chi ha vinto.

Elezioni europee ma non solo. In questo lungo weekend elettorale, seggi aperti fino a ieri sera alle 23.00, sono stati oltre 3.600 i Comuni italiani chiamati a rinnovare i propri Consigli Comunali. Nel Lazio sono 142 in particolare gli Enti Locali andati al voto: di questi sette superano la soglia dei 15.000 abitanti e dunque è previsto l’eventuale secondo turno di ballottaggio (in calendario per il 22 e 23 giugno, ndr) qualora uno dei candidati non riuscisse a superare il 50%+1 delle preferenze al primo turno.

E’ il caso ad esempio di Civitavecchia, così come del resto per Tivoli, Monterotondo, Palestrina, Cassino, Veroli e Tarquinia. Per quanto riguarda il Comune del litorale la corsa vede protagonisti ben 6 sfidanti: Massimiliano Grasso, Marco Piendibene, Vittorio Petrelli, Paolo Poletti, Roberta Galletta e Vincenzo D’Antò.

Elezioni Civitavecchia 2024: l’affluenza definitiva

Ufficiale intanto il dato dell’affluenza definitiva. Allo scoccare delle 23.00 di ieri si è recato alle urne il 63,44% degli aventi diritto, pari a 27,679 votanti su 43.632 elettori. Al sabato era stata del 20,63%, mentre domenica è salita progressivamente al 34,93% (aggiornamento delle 12.00) fino al dato finale.

Chi è il nuovo Sindaco di Civitavecchia? Exit poll, scrutinio in diretta

La corsa per sostituire il Sindaco uscente Ernesto Tedesco vedeva protagonisti ben sei candidati. In questa sezione troverete i dati aggiornati in tempo reale fino alla proclamazione del Primo Cittadino.

Articolo in aggiornamento

Massimiliano Grasso: -%

FDI

Lista Grasso Sindaco

Lega

Civitavecchia 2030

La svolta

Marco Piendibene: -%

PD

Unione Civica Piendibene Sindaco

Alleanza Verdi Sinistra

Vittorio Petrelli: -%

Il buon governo

Paolo Paoletti: -%

Leali Legali Liberi

Noi moderati

Forza Italia

Stati Uniti d’Europa

Roberta Galletta: -%

Chi conosce ama chi ama difende

Vincenzo D’Antò: -%