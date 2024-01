Tragedia a Civitavecchia, precipita dall’ottavo piano: morta una donna

Dramma questa mattina a Civitavecchia. Una donna è morta dopo essere precipitata dall’ottavo piano di una palazzina. Tra le ipotesi quella del suicidio.

Tragedia stamani sul litorale romano, a Civitavecchia. Intorno alle ore 10.30 è scattato l’allarme al 112 dopo che una persona è precipitata dall’ottavo piano della sua abitazione. Un volo spaventoso che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. La vittima è una donna di nazionalità italiana, sessantenne, che per cause in corso di accertamento è caduta dalla finestra del suo appartamento situato in Via Frezza. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco (presente la squadra 17A insieme all’autoscala AS17, ndr) che hanno aperto la porta dell’appartamento della donna per favorire l’ingresso agli uomini della Polizia in modo da poter effettuare i rilievi del caso.