Terribile incidente tra due auto: coppia resta incastrata nelle lamiere

Ancora sangue sulle strade. Un terribile incidente si è verificato questa mattina a Civitavecchia. Nello scontro sono rimaste coinvolte due vetture rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre due persone rimaste incastrate nell’abitacolo.

Incidente a Civitavecchia: i fatti

I fatti sono avvenuti questa mattina intorno alle 9.45 in via Terme di Traiano — nei pressi di Villa Rosy — e precisamente all’incrocio della Strada Provinciale 7B. Come anticipato, l’incidente ha coinvolto due vetture, una Fiat Punto e una Renault Scenic.

Estratta dalle lamiere una coppia

I Vigili del Fuoco hanno estratto dalle lamiere della Scenic due persone che a seguito dell’impatto erano rimaste incastrate nell’autovettura. Si tratta di una coppia di coniugi di circa sessantotto anni di nazionalità italiana. La coppia è stata poi trasportata presso l’ospedale S. Polo di Civitavecchia. Incolumi invece gli occupanti della Fiat Punto.

Forze dell’ordine sul posto

Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto presenti anche il personale sanitario del 118 e la Polizia Locale.