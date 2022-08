Vasto incendio a Santa Marinella: fiamme alimentate dal vento, intervengono i mezzi aerei (FOTO)

Un vasto incendio è in corso oggi pomeriggio, martedì 23 agosto 2022, a Santa Marinella. Le fiamme sono divampate dalle ore 15:15 circa. Sul posto sono presenti tre squadre e un’autobotte dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma.

Incendio a Santa Marinella in Via Lerici

Le fiamme hanno interessato la vegetazione (bosco e sterpaglie) in Via dei Lerici all’altezza del civico 56 e in Via Elcetina al civico 165. Per cercare di spegnere il rogo, alimentato dal vento, sono stati inviati anche un Canadair e un elicottero. Presente ance il Direttore Operazioni di Spegnimento (DOS) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

