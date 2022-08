A spasso con la mamma e…la droga: in auto con 922 dosi

Era in auto con la mamma. Niente di strano se non fosse che lì, proprio in quella vettura, lui, un ragazzo di appena 19 anni, aveva pensato bene di nascondere la droga. E non certo in poche quantità. Pensava di farla franca, di aver trovato il ‘nascondiglio’ perfetto, ma si sbagliava perché ai Carabinieri non sfugge nulla e dopo aver fermato l’auto e fatto il controllo i militari hanno scoperto ben 922 dosi.

Auto ‘stupefacente’ a Colleferro

Il giovane è stato controllato dai Carabinieri della stazione di Colleferro proprio mentre si trovava in auto, che era condotta dalla madre, in piazza Matteotti. Nel corso delle verifiche, il 19enne è stato trovato in possesso di due panetti di hashish dal peso complessivo di 148 g (corrispondenti a 922 singole dosi). Droga che lui aveva ben nascosto in un marsupio, che aveva pensato bene di mettere sotto il sedile.

La perquisizione a casa

I militari, poi, hanno passato al setaccio la casa del giovane e proprio lì hanno trovato anche un bilancino e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 19enne, quindi, è stato arrestato.

L’arresto

Il pusher è stato arrestato. E ora si trova ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà oggi.