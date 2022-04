Fratelli Bianchi, non solo Willy: condannati per tentata estorsione e spaccio

Confermata, anche se diminuita, la condanna per i fratelli Bianchi per tentata estorsione e spaccio. Non solo dunque l’accusa di aver ucciso il giovane Willy Monteiro nel 2020 a Colleferro, in Appello sono stati confermati i capi d’imputazione relativi ad altri reati. Per loro una condanna a quattro anni e sei mesi.

Pene ridotte in Appello per Marco e Gabriele Bianchi

La recente condanna è però una riduzione della pena rispetto a quanto previsto lo scorso anno quando per i fratelli Bianchi erano stati previsti cinque anni e quattro mesi di reclusione. A seguito del ricorso in Appello però è stata diminuita a quattro anni e sei mesi come visto. La sentenza è stata pronunciata lunedì 11 aprile 2022. A riportarlo è il Messaggero. Su quest’ultima sarà possibile comunque presentare un nuovo ricorso e in tal senso si dovrà aspettare verosimilmente la pubblicazione delle motivazioni.

Il processo per l’omicidio Willy

Quella appena descritta rappresenta un secondo filone delle indagini che affianca quello principale e noto a tutti, ovvero il processo per la morte del giovane Willy Monteiro avvenuta a Colleferro tra il 5 e il 6 settembre di due anni fa. Dopo lo stop per il Covid è attesa a breve la sentenza che dovrebbe arrivare a fine maggio. I fratelli Bianchi in questo caso sono imputati per omicidio. Attualmente sono ristretti nel carcere di Frosinone.

Potrebbe interessarti anche: Colleferro, 25enne pestato brutalmente: città sconvolta dal nuovo caso Willy