Senza patente, prende l’auto del padre e non si ferma all’alt: rocambolesco inseguimento

Serata movimentata in provincia di Roma dove un giovane, dopo aver preso in “prestito” l’auto del padre, ha pensato bene di ingaggiare un inseguimento con i Carabinieri. La fuga spericolata per le vie della città. La cronaca.

E’ salito sulla macchina del padre ed è partito. Ad un certo punto però ha incrociato i Carabinieri che gli hanno intimato l’alt: e lui, ragazzo di 23 anni che per di più non aveva mai conseguito la patente, ha pensato bene di ingranare la marcia e di fuggire via a tutta velocità. Inevitabile, di conseguenza, l’inseguimento con le Gazzelle dei Militari.

Inseguimento ad Artena: in fuga senza patente e con una mazza di baseball nell’auto

Siamo ad Artena con i fatti che risalgono all’altro ieri notte. Era da poco trascorsa la mezzanotte, quando il 23enne, in Via Velletri, non si è fermato all’alt intimatogli dai Carabinieri impegnati in un normale servizio di controllo del territorio.

Il giovane è fuggito via come detto effettuando manovre altamente pericolose per l’incolumità non solo propria ma anche e soprattutto per gli altri utenti della strada. Il suo tentativo tuttavia è durato poco: i Militari infatti sono riusciti a fermarlo a pochi chilometri di distanza.

L’arresto

Nel corso delle approfondite verifiche i Carabinieri hanno accertato che il 23enne non aveva mai conseguito la patente, condotta peraltro già reiterata in passato. Dopodiché, a margine della perquisizione di rito, è stato in possesso di una mazza da baseball che è stata sottoposta a sequestro. Il veicolo è stato invece restituito al proprietario. Per il 23enne è scattato l’arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale, una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere ed in più dovrà pagare una maxi sanzione. Ieri mattina, infine, il 23enne è comparso innanzi al giudice del Tribunale di Velletri che, nel corso di rito abbreviato, ha convalidato l’arresto condannandolo a 6 mesi con pena sospesa.