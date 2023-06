Uno sguardo di troppo e parte la rissa fuori dal ristorante, botte da orbi tra due giovani

Serata decisamente movimentata quella di sabato scorso a Carpineto Romano, in Provincia di Roma, teatro di un’accesa lite tra due giovani. A scatenare il diverbio, passato rapidamente dalle parole ai fatti, forse la gelosia, o comunque qualche parola di troppo, o uno sguardo, nei confronti di una ragazza. Tradotto: i classici futili motivi, ma tanto è bastato per trasformare la strada in ring. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che ora indagano per ricostruire l’accaduto.

Rissa in strada fuori dal ristorante a Carpineto Romano sabato 3 giugno 2023

I fatti risalgono a sabato scorso, 3 giugno 2023. Protagonisti della lite due ragazzi, uno di 34 anni, l’altro di 24. Ad avere la peggio è stato il più giovane finito in Ospedale con varie ferite al volto ma non è escluso che anche il contendente abbia riportato conseguenze. In tal senso si cerca di capire cosa abbia acceso la miccia tra i due: tra le ipotesi al vaglio la pista della gelosia sembra quella più verosimile ma chiaramente non si escludono anche altri moventi. Le indagini per fare luce su quanto accaduto, a cura dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro e sulle quali vige il massimo riserbo, pertanto proseguono.

Minacce di morte, atti persecutori e di autolesionismo: arrestato stalker 39enne già ai domiciliari (ilcorrieredellacitta.com)

Arrestato stalker ad Artena

Sempre i Carabinieri della Compagnia colleferrina hanno arrestato in queste ore un 49enne di Artena accusato di essersi introdotto a casa dell’ex – peraltro sotto effetto di alcol – e di averla minacciata di morte con un grosso coltello militare. L’uomo, da quanto ricostruito, si è anche barricato all’interno dell’abitazione per impedire l’accesso ai Carabinieri allertati nel frattempo dalla donna che si era riuscita a liberare. Per il 49enne, inevitabilmente, sono scattate le manette anche perché non era la prima volta che si rendeva protagonista di atti persecutori verso l’ex compagna, dopo che quest’ultima aveva deciso di porre fine alla loro relazione.

Roma, torna in aula il killer Enrico Bennato: dopo gli atti persecutori, il processo per armi (ilcorrieredellacitta.com)