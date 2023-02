Aeroporto di Fiumicino, via libera ad acqua, vino e profumi nel bagaglio a mano: non ci sono più limiti

È una novità importante per chi deve o preferisce viaggiare in aereo: chi parte dall’aeroporto di Fiumicino potrà avere nel bagaglio a mano acqua o anche vino, persino profumi e altri liquidi e senza limitazioni di quantità. Sarà inoltre possibile portare apparecchi elettronici, unico ‘limite’ sarà dover passare la borsa contenente le apparecchiature sotto lo scanner.

Un nuovo apparecchio per verificare il contenuto del bagaglio a mano

A dare notizia di questa novità è stata Repubblica, che ha specificato come l’EDS C3 – Explosive Detection System standard sarà in grado di fare un esame veloce e specifico su tutto il contenuto dello zaino che viene scannerizzato. Si tratta di una misura che è stata adottata per alleggerire il lavoro della sicurezza, ma anche per rendere più agevole il viaggio aereo per i passeggeri. La nuova apparecchiature consentirà controlli veloci ed eviterà il formarsi di code, visto che i controlli saranno molto più celeri, non dovendo il viaggiatore tirare fuori dalle borse il contenuto.

Si tratta di una nuova tecnologia che, per ora è attiva solo al Terminal 1, ma è stato annunciato a breve l’utilizzo anche al Terminal 3. Una novità di rilievo che incide positivamente sulla fruibilità dello scalo aereo che, tra le altre cose, lo scorso anno ha ricevuto il riconoscimento come migliore aeroporto europeo.

Un investimento per un servizio più veloce per viaggiatori e security

Risultati importanti in merito al quale ha espresso la sua soddisfazione anche Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma: “L’investimento nelle nuove macchine C3 per il controllo del bagaglio a mano, insieme al rivoluzionario sistema QPass di prenotazione dell’appuntamento ai controlli di sicurezza attivo a Fiumicino e alla sensoristica GRASP per l’indirizzamento dinamico dei passeggeri verso la corsia di più veloce servizio, rappresenta un ulteriore passo verso questo obiettivo e si innesta nel più ampio panel di progetti di innovazione che Aeroporti di Roma sta mettendo in campo per delineare l’aeroporto del futuro”.