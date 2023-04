Armato di coltello, prima infastidisce i viaggiatori poi aggredisce gli agenti: 30enne fermato con il taser

Si stava aggirando per il terminal con tanto di coltello quando alla vista degli agenti della Polaria ha dato in escandescenze. Momenti di tensione all’aeroporto di Fiumicino. Protagonista dei fatti un 30enne cittadino del Mali che alla vista degli agenti, nel tentativo di scappare, è corso invano verso l’uscita. Raggiunto, ne è nata una violenta colluttazione a seguito della quale i poliziotti lo hanno immobilizzato con il taser. Arrestato, il 30enne dovrà rispondere di lesioni e tentato omicidio. A riportare la notizia il Messaggero.

Roma, minaccia i passanti con un coltello: nigeriano fermato con il taser

La violenta colluttazione all’aeroporto di Fiumicino

I fatti sono avvenuti domenica mattina al Terminal delle partenze dell’aeroporto Leonardo da Vinci, a Fiumicino. Qui ad attirare l’attenzione dei poliziotti un uomo di 30 anni originario del Mali che stava infastidendo i viaggiatori dello scalo romano. Tuttavia, non appena gli agenti della Polaria si sono avvicinati, il 30enne ha dato in escandescenza estraendo il coltello e scappando verso l’uscita. Da lì a poco ne è nata una violenta colluttazione: il malvivente ha provato a colpire al volto e all’addome il poliziotto più vicino scagliandosi poi verso il collega che aveva nel frattempo estratto il taser che tuttavia non l’ha immobilizzato subito. Sul posto è poi giunta una seconda pattuglia della Polaria che, sempre armata di pistola elettrica, l’ha disarmato. L’uomo ha tentato ancora un’aggressione ma alla fine è stato arrestato.

Le indagini

Condotto negli uffici della polizia presso lo scalo aeroportuale, il 30enne è stato identificato ed ora dovrà rispondere di tentato omicidio e lesioni. Le indagini sono in corso in quanto sulla vicenda sono ancora da chiarire alcuni punti, come ad esempio la motivazione di una reazione così violenta alla vista della polizia. Al vaglio anche le immagini delle telecamere del Terminal per comprendere da quanto l’uomo si aggirasse nello scalo e soprattutto perché avesse con sé un coltello.