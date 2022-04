Roma, minaccia i passanti con un coltello: nigeriano fermato con il taser

Ha iniziato a minacciare i passanti in strada con un coltellaccio da cucina dal manico lungo 24 centimetri e con una lama di 13 centimetri. Le persone, spaventate, hanno cominciato a urlare e a chiedere aiuto, mentre il panico aumentava man mano che passavano i minuti.

E’ successo nel pomeriggio di ieri, 10 aprile, a Roma, in via Chiabrera, in zona Ostiense. L’uomo, un nigeriano, se la prendeva con chiunque si trovava di fronte. Sul posto è intervenuta una della Polizia Locale di Roma Capitale che ha tentato di fermare lo straniero utilizzando lo spray urticante.

Lo spray urticante non fa effetto: boccato con il taser

Ma l’uomo, come se gli avessero spruzzato dell’acqua fresca, ha continuato a brandire il coltello e a minacciare anche gli agenti, agitandosi ancora di più.

Fortunatamente una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, sopraggiunta nel frattempo, ha dato aiuto ai caschi bianchi. I militari hanno dovuto ricorrere all’utilizzo del Taser in dotazione. Con quello lo hanno immobilizzato. L’uomo è stato poi portato in caserma per accertamenti.