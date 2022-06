Fiumicino, 600 posti auto nel nuovo parcheggio di via della Foce Micina

È stato inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio di scambio in via della Foce Micina, con una capacità di oltre 600 posti auto. Erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia, la Presidente del Consiglio Alessandra Vona, assessori e consiglieri.

L’inaugurazione in vista della Notte Bianca

“Quella di oggi – ha spiegato il sindaco Montino – è un’inaugurazione parziale del nodo di scambio che si trova in via Foce Micina, che abbiamo deciso di fare in vista della Notte Bianca in programma sabato prossimo e che attirerà circa 40 mila persone. Serviva un luogo dove poter far parcheggiare le auto, oltre alle aree già presenti a Villa Guglielmi e in largo Borsellino. Per completare l’opera mancano ancora alcuni edifici: i servizi igienici che al momento saranno sostituiti da bagni chimici, il punto di informazione dove si venderanno anche i biglietti dell’autobus e un punto ristoro. In ogni caso si tratta di un’opera, e lo sarà ancora di più quando realizzeremo la nuova rotonda, che cambia il volto dell’ingresso della Città, dove sposteremo nei prossimi mesi il mercato di via Foce Micina, i capolinea degli autobus e dove arriverà la nuova pista ciclabile da realizzare dalla stazione dell’aeroporto”.

Volto nuovo all’ingresso della città

“Ringrazio – ha aggiunto l’assessore Caroccia – la ditta che ha realizzato l’opera e i miei uffici, sempre presenti su questo importante cantiere alle porte della città. Oggi inauguriamo opera che da volto nuovo all’ingresso della città. Il parcheggio ospita circa 600 posti auto, 150 spazi per i banchi del mercato di Foce Micina che qui sarà trasferito, liberando la strada, i capolinea del Cotral, del nostro trasporto pubblico locale e della navetta verso aeroporto. Sarà anche un nodo centrale della ciclabilità da e per le zone di Parco Leonardo, Fiumicino e Focene. Infine ospiterà le colonnine di ricarica per auto e bici elettriche e in futuro anche grandi eventi”.

I ringraziamenti

“È stato un grandissimo lavoro – ha commentato la Presidente Vona – iniziato diversi anni fa e che oggi arriva a compimento, riqualificando un’area che era degradata. Un lavoro per cui ovviamente è stato coinvolto attivamente anche il nostro Consiglio comunale. Ringrazio per tutti la Presidente della Commissione Lavori pubblici Paola Meloni, oggi presente”.

“Quest’opera – ha concluso il vicesindaco Di Genesio Pagliuca – è frutto delle scelte fatte da questa Amministrazione. Cambierà non solo il volto dell’ingresso in città ma anche la vita quotidiana di chi qui vive o viene nei weekend. Il nostro trasporto pubblico locale finalmente trova una localizzazione centrale dando un servizio alle tante persone che utilizzano i mezzi per muoversi dentro la città e verso fuori. Grazie all’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia e a tutti coloro che hanno seguito da vicino il cantiere”.