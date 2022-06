Fiumicino: chiusi nidi e centri estivi a Parco Leonardo, ecco tutte le info

La nube causata dall’incendio dell’impianto Tmb di Malagrotta è arrivata fino a Fiumicino, nell’area di Parco Leonardo. E per questo, in via precauzionale, si dovranno seguire le linee guida diramate dopo il vertice che si è svolto ieri sera.

A seguito dell’ordinanza emanata dal Comune di Roma, anche il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha ordinato in via precauzionale le sospensioni di asili e centri estivi.

“A seguito del vertice tenutosi presso la sede del Dipartimento di Protezione Civile di Roma Capitale, da parte dei rappresentati di ARPA ed ASL Roma 3, è stata stabilita in via precauzionale la sospensione per le prossime 48 ore delle attività educativo-didattiche e della attività ludico ricreative e sportive dei servizi educativi dell’infanzia, compresi i centri estivi, pubblici e privati nel raggio di 6 km dal luogo dove si è verificato l’incendio a Malagrotta”. Così ha annunciato il sindaco Esterino Montino.

“Quindi gli asili nido pubblici e privati di Parco Leonardo, Pleiadi, Vignole, Via Portuense tratto compreso tra il cimitero comunale e la fiera di Roma e via della Muratella fino all’intersezione con via della Trigolana saranno chiusi nelle prossime 48 ore. Si darà ovviamente la possibilità ai genitori di organizzarsi e recuperare i propri figli se già presenti nelle strutture”.

Chiuse anche le materne

“Stiamo continuando a monitorare la situazione a seguito dell’incendio di Malagrotta. Sono andato personalmente a vedere il funzionamento della centralina Arpa a Parco Leonardo. Preso atto che l’incendio non è ancora definitivamente spento nell’area interessata a Malagrotta, tenendo conto delle previsioni del tempo e appreso che i primi risultati della stazione di monitoraggio Arpa verranno messi a disposizione solo nel pomeriggio di domani, in via prudenziale per le prossime 48 ore, anche se siamo oltre i 6 km previsti dall’indicazione Asl, oltre gli asili pubblici e privati chiudiamo anche le scuole dell’infanzia pubbliche e private nelle aree indicate dall’ordinanza, cioè Parco Leonardo, Pleiadi, Vignole, Via Portuense tratto compreso tra il cimitero comunale e la fiera di Roma e via della Muratella fino all’intersezione con via della Trigolana”.