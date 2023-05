Fiumicino, riparte la stagione balneare: ecco da quando e le regole

Ripartirà domani, sabato 13 maggio, a Fregene e Fiumicino la stagione balneare! Con i suoi 24 chilometri, per metà attrezzati e per l’altra metà liberi, il lungo tratto di costa torna dunque fruibile dando il via ai primi, ufficiali bagni della stagione. In merito non mancano, tuttavia, delle precise regole stabilite mediante l‘ordinanza del Sindaco Esterino Montino e della Capitaneria di Porto. Indicazioni sulle aree per le attività di surf, kite surf, nonché sugli orari e servizi di salvamento che saranno valide fino al prossimo 24 settembre.

Spiagge nel Lazio, ecco dove trovare le acque cristalline: l’elenco completo

L’apertura della stagione balneare a Fregene e Fiumicino

Manca davvero poco all’avvio ufficiale della stagione balneare a Fregene e Fiumicino! Come già detto, il taglio del nastro è previsto per domani quando potranno partire i primi, attesi bagni della stagione. L’unica incertezza è rappresentata dal tempo in quanto, negli ultimi giorni, le piogge sono tornate a fare capolino su numerose località del Lazio e più in generale, della Penisola. Tornando all’apertura della stagione domani a Fregene e Fiumicino, saranno oltre 100 le strutture, tra chioschi e stabilimenti, pronti ad accogliere cittadini e turisti, regalando loro un momento di relax! Gli stabilimenti riapriranno al pubblico osservando il seguente orario: dalle 9.00 alle 20.00 con il servizio di assistenza e salvataggio garantito per i bagnanti almeno fino alle 19.00.

Surf e kitesurf

Anche per questa stagione poi sulla spiaggia libera di Focene nord si potranno ritrovare appassionati e praticanti di surf e kite surf. Il punto indicato, almeno per ora, sarà l’unico destinati a questi sport in quanto l’ordinanza balneare per la stagione estiva di Ostia ha cancellato il tratto di mare destinato allo svolgimento libero del kitesurf. Sei le aree dedicate delle quali i surfisti e i kitesurfer potranno usufruire per praticare questo sport senza mettere a rischio la sicurezza degli altri bagnanti.

Animali domestici e eventi

Per quel che riguarda invece l’accesso in spiaggia degli animali domestici esso sarà possibile dalle 19.00 alle 9.00 del mattino e arriva anche la conferma della zona dedicata ai naturisti nella spiaggia di Coccia di Morto con una specifica indicazione inerente alla sicurezza e all’ordine pubblico da tenere sull’arenile anche rispetto all’organizzazione di pubblici eventi. Infatti, ad essere autorizzati alla realizzazione di manifestazioni nelle strutture adibite alla balneazione potranno essere solamente i concessionari che abbiamo peraltro sottoscritto l’apposito protocollo.