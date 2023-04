Spiagge nel Lazio, ecco dove trovare le acque cristalline: l’elenco completo

Le spiagge nel Lazio sono una meraviglia. C’è un litorale tutto da scoprire, con acque cristalline, granuli di sabbia sottile, o pietre dalle mille forme diverse, tantissimi stabilimenti balneari in cui potersi fermare per delle ore di relax, tanta bella gente, siti storici, archeologici e, soprattutto, buon cibo all’ordine del giorno.

Le spiagge del Lazio per l’estate 2023

Insomma, un pensierino per questa imminente estate 2023 certamente lo meritano. Ovviamente, poi, per il periodo estivo sono previste tante sagre, manifestazioni enogastronomiche, spettacoli, musiche, canti, balli e tutto il resto. Una cosa è certa: non ci si annoia da queste parti e certamente i ricordi che vi ritroverete a settembre saranno impagabili.

L’ultimo report dell’Arpa: acque spettacolari

Per queste e molte altre ragioni, vogliamo invogliarvi a fare una visita proprio nella nostra regione: il Lazio, con tutte le sue fantastiche spiagge. Ricordiamo, inoltre, che un prezioso riconoscimento arriva, nelle ultime settimane, proprio dall‘Arpa per le acque del litorale capitolino. A Ostia, dunque, il mare è spettacolare, e la qualità delle sue acque a dir poco eccellente. Ma non si tratta certo di un caso isolato. Infatti, stando all’ultimo report, valori estremamente positivi, inoltre, si registrano anche a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, a Nettuno, a Latina, Sabaudia, Sperlonga, a Gaeta, Formia, Minturno e in tutte le isole pontine.

Le 10 migliori spiagge del Lazio con acque cristalline

Ma passiamo ai fatti, ecco una classifica delle 10 migliori spiagge del Lazio segnalate anche da Travel365, a cui non potrete di certo rinunciare per questa estate 2023: