Ostia in alto mare: mancano i bagnini e le gare di affidamento spiagge: stagione a rischio

Ostia. La situazione non è delle migliori in vista della prossima stagione turistica. Sì, perché mancano poche settimane all’apertura della stagione balneare, ma Roma Capitale è ancora senza bagnini e la gara per l’affidamento delle sei spiagge libere di Ostia è ancora in alto mare.

Ostia in alto mare per bagnini e gare di affidamento

L’affidamento, nel dettaglio, come si legge nella determina, dovrebbe partire il 1 maggio e concludersi il 30 settembre, ma la scadenza per le offerte è fissata al 24 aprile. Insomma, i tempi sono stringenti, strettissimi. Sembra ad oggi, infatti, impossibile che le spiagge tornate in mano all’amministrazione dopo sequestri ai clan della zona, siano pronte per l’avvio della prossima ed imminente stagione estiva che tanto giova alle casse e al turismo del territorio. In particolare, si tratta di sei arenili nel tratto urbano di Ostia, per cui viene richiesto servizio di assistenza e salvataggio (con 3 bagnini in turnazione dalle 9 alle 19), servizi igienici, servizi di pulizia delle aree e accessibilità garantita ai disabili.

La strumentazione messa a disposizione da Roma Capitale

Dal canto suo Roma Capitale metterà a disposizione delle postazioni di salvataggio: un binocolo, un paio di pinne, un salvagente tipo ”Baywatch” con annessa sagola galleggiante, una sagola di salvataggio di tipo galleggiante di 200 metri munita all’estremità di cintura o bretelle, un ombrellone di colore rosso recante la scritta «salvataggio» a lettere di colore bianco, un pattino o un’altro natante a remi adibito in via esclusiva al servizio di salvataggio, con scafo dipinto di rosso e recante la scritta «salvataggio» a lettere bianche nonchè l’indicazione del numero della postazione o della località sede della struttura balneare è il nome della stessa, un salvagente anulare di tipo approvato per il diporto nautico, un VHF portatile di tipo marino, un defibrillatore automatico (DAE), una tavola Rescue Sup e una sedia job. Materiale che andrà custodito e restituito alla fine dell’affidamento.