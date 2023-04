Ciak si gira ad Ostia, tornano le riprese al Bar Sisto (e non solo): set cinematografici internazionali

Ostia. Si sono sposate qui, dunque, i lavori di ripresa per la serie streaming “Miss Fallaci“, dove uno dei set scelti dalla produzione è lo storico Bar Sisto, un luogo talmente noto ai cittadini che addirittura con il suo appellativo spesso esteso anche alla piazza Anco Marzio. Insomma, un luogo che è già storia, un simbolo, in attività fin dagli anni ’50.

Iniziano le riprese ad Ostia: le prime e piazza Anco Marzio

Ed è proprio per questa serie di concause che il cinema è tornato a girare proprio in questi luoghi, dove il grande Federico Fellini si ispirò per una scena indimenticabile dei “Vitelloni” – sullo sfondo, all’epoca, c’erano proprio i lavori di costruzione del famoso bar. Insomma, la storia del cinema è scritta nel suo Dna, sin dall’inizio. Ma non sarà l’unica località in cui avverranno le riprese: per le riprese del biopic di Oriana Fallaci ci sarà anche il Luna Park Parco Lido di Piazza della Stazione Vecchia.

Al via le riprese di Miss Fallaci

Ad ogni modo, ecco che con l’inizio della Primavera, tutto si riaccende di colori, quelli che piacciono al cinema italiano, di ieri e di oggi. E per tale ragione, ecco che proprio nelle ultime ore, ancora una volta, per queste strade si sente il rumore inconfondibile di un ciak, proprio nel centro di Ostia per le riprese di Miss Fallaci, i cui lavori cinematografici iniziano proprio in Piazza Anco Marzio. In queste strade, infatti, c’è tutto ciò che il regista ha da sempre ricercato per il suo film che racconterà un periodo poco conosciuto della vita di Oriana Fallaci la giornalista e scrittrice italiana nota in tutto il mondo.

”Tra la Dolce Vita italiana e l’America dello star system”

”E’ una storia di formazione professionale e umana ricca di fascino – dicono ViacomCBS International Studios e Minerva Pictures -, quella di una self-made woman italiana che, appena ventisettenne si destreggia tra la Dolce Vita italiana e l’America dello star system a cavallo tra gli anni 50’ e ’60, raccontando il sogno americano, mentre cerca di raggiungere il suo, e cioè raccontare con l’arma della sua penna affilata i maggiori personaggi ed eventi politici mondiali”.