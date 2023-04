Viadotto Ostia-Fiumicino, lavori dal 18 aprile 2023: come cambia la viabilità

I lavori sul territorio non si fermano mai. L’ultimo annuncio di Anas arriva proprio nelle ultime ore di oggi, martedì 4 aprile 2023, e riguarda le opere di demolizione e ricostruzione del viadotto aeroportuale lungo la SS 296 ”Della Scafa”, nel Comune di Fiumicino.

Lavori sulla Roma-Fiumicino: ecco quando e a che ora

Nuovi lavori dal 18 aprile 2023 sul viadotto della Scafa

Anas (Gruppo FS Italiane) a partire dalla giornata del prossimo 18 aprile, dunque, avvierà i lavori propedeutici alla demolizione e ricostruzione del viadotto dell’Aeroporto lungo la statale 296 “della Scafa”. I lavori, per un investimento pari a 40 milioni di euro, prevedono la demolizione degli impalcati e pile degli esistenti viadotti in calcestruzzo e la successiva ricostruzione in sede, con strutture in acciaio. Al fine di garantire sempre la circolazione a doppio senso di marcia, i lavori riguarderanno un viadotto per volta.

Il dettaglio sulla viabilità

Nello specifico, i lavori di demolizione e ricostruzione sui 650 metri di sviluppo della struttura risalente agli anni ‘60 prevedono inizialmente la realizzazione della nuova carreggiata in direzione Aeroporto, mantenendo in esercizio l’esistente carreggiata in direzione Ostia, con doppio senso di marcia; successivamente verrà ribaltato il traffico sulla nuova carreggiata, consentendo i lavori sulla carreggiata in direzione Ostia. Al fine di garantire la percorribilità con doppio senso di marcia, la carreggiata in direzione Ostia sarà interessata a partire dal 18 aprile da lavori di riqualificazione del piano viabile e delle barriere di sicurezza. A esito di tali lavori, della durata di circa 2 mesi, si procederà alla demolizione dell’impalcato opposto in direzione Aeroporto.

