Ostia, sapore di mare pulito: acque cristalline, sono le migliori del Lazio

Un prezioso riconoscimento quello che arriva direttamente dall‘Arpa per le acque del litorale capitolino. La qualità del mare è eccellente su tutto il lido di Roma. Il dato emerge alla luce delle analisi compiute dall’Ente e che viene evidenziato nel decreto con cui il presidente della Regione Francesco Rocca ha individuato e classificato le acque destinate alla balneazione e i punti di monitoraggio. Ma non solo acque cristalline a Ostia, significativi miglioramenti si registrano anche su larga parte del litorale laziale.

Qualità del mare eccellente a Ostia e su molti territori del lido

Per l’Arpa anche quest’anno la qualità del mare a Ostia è eccellente. Valori estremamente positivi si registrano anche a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, a Nettuno, a Latina, Sabaudia, Sperlonga, a Gaeta, Formia, Minturno e in tutte le isole pontine. Tutto il lido quest’anno ha raggiunto l’eccellenza, non fanno eccezione i territori di Civitavecchia, San Felice Circeo e Fondi. Miglioramenti si registrano anche a Cerveteri, dove solamente una zona non raggiunge l’eccellenza ed è considerata buona. Si tratta di quella 250 metri a sinistra del fosso Zambra. Positività anche per Fiumicino, località dove non ci sono più i tratti ritenuti scarsi.

Passi in avanti per Pomezia, Ardea e Terracina

Passi in avanti anche a Pomezia, dove c’è una zona scarsa ma quelle che non ottengono l’eccellenza passano da quattro a tre. Ad Ardea due zone sono scarse ma un’altra passa da sufficiente a buona. Ancora, a Terracina– in provincia di Latina – a non ottenere l’eccellenza solamente la zona a 500 metri a destra del fiume Portatore.

Anzio, Ladispoli, Tarquinia e Santa Marinella

Nessun cambiamento invece nelle città di Anzio, dove una sola zona non va oltre il buono, e un analogo discorso vale per Ladispoli . Invece a Tarquinia un’altra area raggiunge l’eccellenza ma una seconda passa da sufficiente a buono mentre resta scarsa quella 400 metri a destra del fiume Marta. Tuttavia il vero punto dolente si registra a Santa Marinella, che nella classifica delle acque migliori compie ulteriori passi indietro. Infatti, erano 5 le zone che non ottenevano l’eccellenza e quest’anno, quella di Fosso Castrato è ritenuta soltanto sufficiente.