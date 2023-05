Stagione balneare 2023: ecco quando aprono gli stabilimenti, il calendario Regione per Regione

Ci siamo, a dispetto del maltempo, la stagione balneare 2023 è pronta a prendere il via! Il mese di maggio segna l’inizio dell’apertura ufficiale degli stabilimenti balneari anche se le date di apertura e chiusura della stagione variano da territorio a territorio. Ad esempio, in Abbruzzo, in Basilicata, in Emilia- Romagna, nelle Marche e in Sardegna, la stagione balneare è stata inaugurata lo scorso 6 marzo per chiudersi entro il prossimo 26 novembre, stabilendo così il primato della stagione più lunga d’Italia. Invece, in Emilia Romagna, Basilicata e Sardegna si è partiti lo scorso primo aprile e si chiuderà a fine del mese di ottobre. Ancora, il 29 aprile scorso ha preso il via la stagione balneare nelle Marche e si concluderà domenica 17 settembre.

Vacanze al mare in Italia: la classifica delle spiagge più belle

Al via la stagione balneare 2023, le aperture nel mese di maggio

Una stagione balneare che si è aperta all’insegna della pioggia e del maltempo per tutte quelle regioni che hanno fatto scattare l’apertura dei loro stabilimenti del mese di maggio. In particolare, sono sette le regioni che hanno scelto il mese di maggio per dare il via libera all’apertura degli stabilimenti balneari con tanto di noleggio delle attrezzature, nonché il servizio di salvataggio in mare. Le regioni in cui a inizio del mese si è inaugurata la stagione sono le seguenti: Liguria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Toscana e Sicilia. La data fissata invece per la chiusura è il prossimo 30 settembre 2023, eccezion fatta per la Sicilia, dove si arriverà fino al 31 ottobre.

Attesa per Lazio e Veneto

Se, come abbiamo visto, la stagione balneare è già partita in molte regioni dello stivale, ne mancano all’appello due. Si tratta del Veneto e del Lazio, dove l’apertura degli stabilimenti deve ancora partire in maniera ufficiale. In tali regioni, potranno aprire rispettivamente, il 10 e il 14 maggio prossimo e in entrambi i casi, la data di chiusura è quella del 30 settembre.