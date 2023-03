Guasto tecnico alla stazione di Roma Ostiense: traffico in tilt, ritardi e corse soppresse

Ancora un lunedì nero per i pendolari, purtroppo. L’ennesimo inconveniente che ha dato luogo ha ritardi e cancellazioni dei treni, arrecando a sua volta non pochi disagi ai passeggeri, è avvenuto questa mattina in prossimità della stazione Roma Ostiense. Come poi reso noto da Rete Ferroviaria Italiana, alla base dei ritardi e della cancellazioni di treni un inconveniente tecnico sulla linea. Dunque, per i pendolari delle linee Roma- Fiumicino Aeroporto e Alta velocità Roma-Pisa questo lunedì non si può dire sia iniziato nel migliore dei modi.

Ritardi e cancellazioni per un inconveniente tecnico sulla linea

Un lunedì difficile sul fronte dei trasporti per i pendolari delle linee Roma- Fiumicino Aeroporto e Alta velocità Roma-Pisa che stamattina hanno dovuto fare i conti con ritardi e cancellazioni dei treni a seguito di un inconveniente tecnico sulle linea in prossimità della stazione di Roma Ostiense. Il guasto si è verificato questa mattina, lunedì 20 marzo, dando vita a non pochi disagi per i pendolari che usano quotidianamente i mezzi per recarsi a lavoro. A seguito dell’inconveniente e per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile limitando disagi per i viaggiatori, sono giunti sul posto i tecnici di Rfi che hanno effettuato i lavori di ripristino. Come reso noto da Rfi, alle 9.20 circa la circolazione è tornata regolare. Tuttavia, come prevedibile, l’inconveniente non ha mancato di far sentire le proprie conseguenze sulla mobilità ed, in particolare, per ‘un treno dell’alta velocità si segnalano rallentamenti fino a 35 minuti, da 5 a 35 minuti per 22 treni regionali , 8 regionali limitati e 6 cancellati’. Insomma, una mattinata da dimenticare sul fronte dei trasporti.

Due fermate in più sulla Roma- Lido

Al netto degli inconvenienti, ci sono però anche delle notizie positive. In particolare, grazie ai fondi messi a disposizione per l’Anno Santo, sarà possibile rafforzare la linea Roma- Lido attraverso la presenza di due fermate in più, quelle di Mezzocammino e Giardino di Roma. Inoltre, sempre grazie allo sblocco dei fondi per il Giubileo anche i lavori sul cantiere della fermata Acilia Sud conosceranno un’accelerazione così da rendere ai cittadini un servizio migliore e limitando quanto più possibile i disagi che, troppo spesso, si verificano su tale linea, rendendo il viaggio quotidiano dei pendolari una vera e propria odissea.