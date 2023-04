Lavori sulla Roma-Fiumicino: ecco quando e a che ora

Sono in corso nuovi interventi sulla Roma – Fiumicino, la A91. In particolare ad essere interessato dagli interventi è il tratto dal chilometro 42+800 al 45+700, tra Parco dei Medici e il viadotto della Magliana. Si tratta di lavori di manutenzione del piano stradale, ma anche lavori idraulici e di pulizia che hanno preso il via martedì 11 aprile e che si protrarranno fino a martedì 18 aprile. Per consentire il corretto svolgimento degli interventi senza creare disagi alla viabilità e pericolo al personale impegnato nei lavori, è stato stabilito che vengano svolti in orario notturno, ossia dalle 21 alle 6.

Chiusure al traffico e restringimento di strade: quali

La realizzazione delle opere programmate prevede anche alcune chiusure al traffico e restringimento di arterie. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede. È previsto il restringimento della carreggiata di sinistra della complanare in direzione Fiumicino tra il chilometro 6 e 900 al chilometro 7 e 900. Mentre proprio al chilometro 7 e 900, in direzione Fiumicino, è prevista la chiusura al traffico. E dal chilometro 6 e 200 al chilometro 8 e 700 è stato predisposto un restringimento della carreggiata di destra. Le rampe di svincolo verranno chiuse volta per volta a seconda dell’avanzamento dei lavori, ma si tratta di un disagio relativo, visto che comunque viene garantito agli automobilisti la possibilità di utilizzare le rampe di accesso o di uscita vicine a quelle temporaneamente chiuse.

A breve al via anche i lavori sul viadotto dell’Aeroporto

Anas ha poi annunciato che a partire dal 18 aprile prossimo saranno avviati i lavori propedeutici alla demolizione e ricostruzione del viadotto dell’Aeroporto lungo la statale 296 “della Scafa”. Lavori per un importo di 40 milioni di euro, che prevede la demolizione e la ricostruzione della struttura che risale ormai agli anni ’60 e la realizzazione di una nuova carreggiata. Ma per arrecare minor disagio possibile all’utenza i lavori riguarderanno un viadotto per volta.