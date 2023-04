Lavori in piazza del Colosseo, i bus cambiano percorso: ecco quali

Sono partiti stamattina alle 7 e 30 i nuovi lavori di scavo in via dei Fori Imperiali in piazza del Colosseo a Roma. A causa dell’apertura del cantiere, sono state deviate alcune linee di autobus. Precisamente: la 51, la 75, l’85, l’87, la 117 e la 118. Andiamo a vedere nel dettaglio come vengono modificati i percorsi delle linee indicate.

Quali sono i cambiamenti di percorso degli autobus

A fornire dettagli in merito ai cambiamenti del percorso degli autobus indicati è Roma Mobilità che specifica come la linea 75, in direzione via Poerio e la nMB verso Laurentina, da via Cavour proseguiranno in via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via Celio Vibenna, poi normale itinerario di linea. La linea 85, in direzione Arco di Travertino, la 87 verso Colli Albani, e le circolari 51 e 118, da piazza Venezia devieranno in piazza San Marco, via San Venanzio, via d’Aracoeli, via del Teatro Marcello, piazza Bocca della Verità, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena. Da qui, 51, 85 e 87 proseguiranno per via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana poi normale itinerario di linea. La 117 da via dei Serpenti proseguirà su via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via Labicana, via del Parco Oppio, via Mario Crescimbeni, via Tommaso Grossi, via San Clemente poi normale itinerario di linea. Durante i lavori, saranno sospese le fermate numero 20389, 72104, 70365, 70479, 70367, 70364, 70744 e 70745.

Hanno preso il via anche altri lavori: ecco quali e dove

Ma sono anche altri i lavori che hanno preso il via nella giornata di oggi e si tratta: della messa in sicurezza della cassia bis, in via Monterosi, mentre via della Stazione Tiburtina dalle 20 e 30 alle 6 e 30, nelle notti tra oggi 11 aprile e domani 12 aprile e tra domani e il 13 aprile, resterà chiusa per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale in via della Lega Lombarda. I bus delle linee 62, 168, 490, 495, 649 e nMB percorreranno via Tiburtina, piazza Valerio Massimo e viale/piazza delle Province in uscita dal capolinea della stazione Tiburtina. Saranno disattivate, nelle ore di cantiere, le fermate 74304 in piazza delle Crociate e 82572-80437 in via della Lega Lombarda.