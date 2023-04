Ostia. ‘Devi cambiare strada, decido io’: minaccia l’autista e distrugge l’autobus

Non voleva sentire ragioni: il percorso doveva deciderlo lui, non dovevano esserci cambiamenti. E l’autista dell’autobus della linea 5 doveva assecondarlo, non poteva rifiutarsi. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti ieri pomeriggio, intorno alle 14, a Ostia, in via Mar Rosso: è qui che un 46enne italiano, armato di cacciavite, ha seminato il panico sul mezzo di trasporto pubblico. Prima ha distrutto i sedili, i finestrini, la parte esterna, poi ha minacciato il conducente.

Panico sull’autobus a Ostia

Il conducente ha cercato di far ragionare l’uomo, ma invano. Così ha bloccato l’autobus, ha fatto scendere tutti i passeggeri e li ha messi in sicurezza prima dell’arrivo della Polizia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato il 46enne, quello che poco prima, con tanto di cacciavite in mano, aveva minacciato l’autista. Lui, quindi, è stato fermato e arrestato: dovrà rispondere di danneggiamento, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

I casi simili

Non è certo un caso isolato e chi ogni giorno viaggia a bordo dei mezzi pubblici della Capitale lo sa bene. Tra autobus presi a sassate, baby gang, controllori e autisti presi di mira. E chi più ne ha più ne metta. Per non parlare poi di furti e borseggiatori sempre in azione.